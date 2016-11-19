В Киевском водохранилище появятся десятки тысяч мальков

21 ноября в Киевское водохранилище выпустят около ста тысяч мальков – карпа, толстолобика и амура, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины.
Как стало известно, зарыбление водоема на Киевщине будет проводиться в рамках программы по восстановлению Киевского водохранилища после экологической трагедии, произошедшей шесть лет назад. В понедельник в водоем выпустят сто тысяч мальков, и это одно из самых крупных зарыблений в Украине. В сообщении Ассоциации рыболовов говорится о том, что в связи с трудной экономической ситуацией в стране финансирование зарыбления водохранилища отсутствовало три года подряд, и сейчас для экологии Киевской области очень важно внимание со стороны различных организаций, которые готовы помочь.
Специалисты из Института рыбного хозяйства НААН подчеркнули, что на сегодняшний день нужно увеличить популяцию амура, карпа и толстолобика в Киевском водохранилище. Напомним, что ранее власти ввели полный запрет на промышленную ловлю рыбы в Киевском и Каневском водохранилищах ровно на два года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter