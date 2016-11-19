валюта
СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В Киевском водохранилище появятся десятки тысяч мальков

В Киевском водохранилище появятся десятки тысяч мальков
21 ноября в Киевское водохранилище выпустят около ста тысяч мальков – карпа, толстолобика и амура, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины.

Как стало известно, зарыбление водоема на Киевщине будет проводиться в рамках программы по восстановлению Киевского водохранилища после экологической трагедии, произошедшей шесть лет назад. В понедельник в водоем выпустят сто тысяч мальков, и это одно из самых крупных зарыблений в Украине. В сообщении Ассоциации рыболовов говорится о том, что в связи с трудной экономической ситуацией в стране финансирование зарыбления водохранилища отсутствовало три года подряд, и сейчас для экологии Киевской области очень важно внимание со стороны различных организаций, которые готовы помочь.

Специалисты из Института рыбного хозяйства НААН подчеркнули, что на сегодняшний день нужно увеличить популяцию амура, карпа и толстолобика в Киевском водохранилище. Напомним, что ранее власти ввели полный запрет на промышленную ловлю рыбы в Киевском и Каневском водохранилищах ровно на два года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
18 ноя 2016
28556

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В этом году свой прощальный визит в Украину на посту вице-президента США проведет Джозеф Байден. Известный украинский журналист Виталий Портников подчеркивает, что приезд Байдена станет не просто

18 ноя 2016
21623

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из своих квартир

По информации куратора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука, со стороны РФ границу пересекли новые колоны военной техники в сопровождении российских боевиков, которые


Последние новости

Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо

Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США

Ярый противник России может возглавить Пентагон

Украинцам планируют повысить пенсионные выплаты

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ

Рабинович: вся абсурдность существования

Путин без катушек, но не настолько: эстонцы не верят, что РФ может позариться на их страну

В Киевском водохранилище появятся десятки тысяч мальков

Сколько километров дорог уже отремонтировали в Украине?

Ученый: кандидаты на должность госсекретаря США оба ужасные

Амбиции Саакашвили: грузин займется большой политикой

План мероприятий на годовщину Майдана

Политик: Путину нужно красиво слить Донбасс

Синоптики пообещали украинцам хорошую погоду в выходные

Киевляне испытали шок после получения квитанций за отопление

Канье Уэст поддержал Трампа, за что серьезно поплатился

Эрдоган раскритиковал Обаму и заявил, что разочарован в США

Фарион призывает запретить русскоязычным украинцам учиться и работать в Украине

Порошенко встретится с Трампом не раньше февраля

 Новости за день