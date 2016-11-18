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На Киевщине рыбак выловил огромного сома

На Киевщине рыбак выловил огромного сома
Житель Киева Ян Прошковский похвастался очень серьезным уловом – его брату удалось поймать огромного сома. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке киевлянин разместил фото с удачной рыбалки. По словам Прошковского, огромный сом был пойман его двоюродным братом в реке Десенка.

Вес сома, утверждает рыбак, больше девяноста килограммов. По словам Прошковского, его брат отлично рыбачит, а также является фанатом подводной рыбалки. Поймать сома не составило большого труда, однако вытаскивать его из воды пришлось очень долго. Прошковский подчеркнул, что сом был пойман рядом со Скай-Моллом, средь белого дня. Напомним, что около месяца назад в Международной федерации спортивного рыболовства заявили о том, что этот вид спорта может быть включен в Олимпийские игры, и была подана соответствующая заявка.

Представители федерации отметили, что рыбалка является одним из самых древних и честных соревнований, и рыболовство совпадает с олимпийскими идеалами. По утверждению рыболовов, с появлением этого вида спорта Олимпийские игры станут идеальными.
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