Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.
Тот пообещал засыпать киевские власти судовыми исками, ведь отдавать больше 8 гектаров земли, которой пользовался почти 13 лет, совсем не хочется. Узнав о том, что у боса забирают землю, тут же в Киевсовет прибыли юристы аккордеониста, принесли с собой так званый «макет будущего», на котором изображены альтанки, лавочки, парковая зона для общественного пользования. У депутатов же один вопрос: почему за 13 лет ничего обещанного не сделано? Ответа нет.
Сам Табачник называет участок «помойкой», которую он хотел обустроить для киевлян, но не успел. Пять лет назад Табачник хвастался тем, что у него есть документы, которые позволяют ему построить на арендованной территории развлекательный комплекс «Честь имею». Еще в 2003 году Киевсовет отдал в аренду землю сроком на 25 лет творческому центру Табачника среди основателей которого и персона нон-грата в Украине Иосиф Кобзон. Аренда заканчивается в 2025 году, но уже сейчас киевляне застроить пляж не дали.
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