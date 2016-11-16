Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

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Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.Тот пообещал засыпать киевские власти судовыми исками, ведь отдавать больше 8 гектаров земли, которой пользовался почти 13 лет, совсем не хочется. Узнав о том, что у боса забирают землю, тут же в Киевсовет прибыли юристы аккордеониста, принесли с собой так званый «макет будущего», на котором изображены альтанки, лавочки, парковая зона для общественного пользования. У депутатов же один вопрос: почему за 13 лет ничего обещанного не сделано? Ответа нет.Сам Табачник называет участок «помойкой», которую он хотел обустроить для киевлян, но не успел. Пять лет назад Табачник хвастался тем, что у него есть документы, которые позволяют ему построить на арендованной территории развлекательный комплекс «Честь имею». Еще в 2003 году Киевсовет отдал в аренду землю сроком на 25 лет творческому центру Табачника среди основателей которого и персона нон-грата в Украине Иосиф Кобзон. Аренда заканчивается в 2025 году, но уже сейчас киевляне застроить пляж не дали.