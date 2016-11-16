Премьер пообещал разобраться со «страшными» платежками в Киеве

Владимир Гройсман заявил о том, что Кабмин проведет проверку причин выставления компанией «Киевэнерго» завышенных счетов за отопление, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр заверил всех киевлян в том, что будет проведена проверка, и специалисты установят причину огромных сумм в платежках. «Некоторые специально нагоняют истерию и расшатывают ситуацию, появляются квитанции с тройными суммами, и они абсолютно нереальные. Пока будем считать это ошибкой, но хочется, чтобы больше таких ошибок со стороны поставщиков коммунальных услуг не было», отметил Гройсман на заседании правительства.
Он предупредил, что не хочет видеть подобных «ошибок» не только со стороны «Киевэнерго», но и от других компаний, которые обеспечивают население водой, теплой и электричеством. «Хочу предупредить, что, если в Киеве или в любом другом городе Украины будут происходить такие вещи, мы применим жесткие штрафные санкции, и, я думаю, что в этом случае может применяться даже уголовная ответственность», предупредил премьер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter