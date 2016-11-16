валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Премьер пообещал разобраться со «страшными» платежками в Киеве

Премьер пообещал разобраться со «страшными» платежками в Киеве
Владимир Гройсман заявил о том, что Кабмин проведет проверку причин выставления компанией «Киевэнерго» завышенных счетов за отопление, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр заверил всех киевлян в том, что будет проведена проверка, и специалисты установят причину огромных сумм в платежках. «Некоторые специально нагоняют истерию и расшатывают ситуацию, появляются квитанции с тройными суммами, и они абсолютно нереальные. Пока будем считать это ошибкой, но хочется, чтобы больше таких ошибок со стороны поставщиков коммунальных услуг не было», отметил Гройсман на заседании правительства.

Он предупредил, что не хочет видеть подобных «ошибок» не только со стороны «Киевэнерго», но и от других компаний, которые обеспечивают население водой, теплой и электричеством. «Хочу предупредить, что, если в Киеве или в любом другом городе Украины будут происходить такие вещи, мы применим жесткие штрафные санкции, и, я думаю, что в этом случае может применяться даже уголовная ответственность», предупредил премьер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
39705

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Новинський закликає допитати Януковича щодо УПЦ

Роман Цымбалюк опять разозлил москвичей

25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай

Путін не уникне відповідальності - МЗС України

Политологи прогнозируют досрочные выборы в Украине

Каспаров: победа Трампа – это успех Путина

Названы украинские города с худшей транспортной инфраструктурой

В России периодически ищут актеров на хорошо оплачиваемую роль «украинского диверсанта»

Харківська суддя "насудила" на будинок і не вказала його в декларації (ВІДЕО)

Премьер пообещал разобраться со «страшными» платежками в Киеве

Магда: За толпами проплаченных протестов в Киеве торчат уши Путина

Ганапольский: Путин опять всех победил

Росія та Україна ніяк не можуть домовитися щодо порядку виконання "Мінська" - Клімкін

Уряд відправив у відставку Хатію Деканоідзе

Последний из могикан: многолетний капитан «Шахтера» навострил лыжи в Барселону

В России начались крупные обыски

У штабі АТО перевірили інформацію про "українського диверсанта" - таки традиція

Политолог о перспективе России предстать перед Гаагским трибуналом

Новини з зони АТО за минулу добу (15.11.16)

Стал известен еще один кандидат на пост госсекретаря США

 Новости за день