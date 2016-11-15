Гонтареву в отставку, сильный бунт под НБУ - фоторепортаж

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Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Кремлевские журналисты отрапортовали о первом телефонном разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы президенты обсудили взаимоотношения
Приближаясь к взлетной полосе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» МиГ-29 обрушился в морские воды. Данную информацию подтвердили в минобороны РФ.
Павел Нусс на своей странице в Facebook сообщает о том, что отставка Хатии Деканоидзе вполне ожидаема, однако ее шаг – еще одна ступенька к полному разочарованию в грузинских реформаторах в Украине,