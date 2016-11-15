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У поліції розповіли, як проходять протести в Києві

У поліції розповіли, як проходять протести в Києві
У різних акціях протесту у центрі столиці сьогодні, 15-го листопада, приймають участь приблизно 6 тисяч осіб. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті Головного управління Національної поліції міста Київ, передає replyua.net.

«Станом на 13-ту годину в різноманітних масових заходах в центрі Києва беруть участь приблизно шість тисяч осіб. Наразі жодного порушення не було зафіксовано – всі акції проходять мирно та спокійно», - йдеться у повідомленні київської поліції. Однак, в той самий час, повідомляється про те, що під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у кількох громадян зареєстровану травматичну зброю.

У інформаційному листі розповіли, що поліцейські провели роз’яснювальні бесіди з натовпом про те, що знаходитися у місцях масового скупчення людей з будь-яким видом зброї дуже небезпечно. В той самий час на Конституційній площі продовжується мирна акція, яка складається приблизно з 300 осіб. Деяка частина з них перейшла в Маріїнський парк, де сьогодні зранку журналісти помітили зібрання тітушок. Наразі в Києві за безпекою та порядком слідкують приблизно 5 тисяч правоохоронців, серед яких поліцейські та Національна гвардія України.
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