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Бондаренко: Майдан с бомжами и пенсионерами бурлит

Бондаренко: Майдан с бомжами и пенсионерами бурлит
Сегодня на Грушевского бурлит Майдан – собрались около тысячи человек, в основном, пенсионеры, бомжи и студенты, которым пообещали 25 гривен в час плюс бесплатную печенюшку и чай. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Павел Бондаренко.

По его словам, все настолько печально, что организаторам можно вешаться. «А вот у НБУ ситуация куда более интересная – там собралась толпа в пальто и беретах, модных в семидесятых годах. Тут уже все серьезнее – заплатят от 70 до 130 гривен, и для мохеровых это много, поэтому стоят, терпят и отрабатывают. Некоторые даже агрессируют, когда у них пытаются узнать, что за флаги таки, и что за партия такая – «За жизнь» называется. Другие открыто заявляют, что про партию слыхом не слыхивали и не знают, чего вообще тут требуют», пишет Бондаренко.

Также он напоминает о тревожном – на Грушевского увидели людей с желто-синими повязками, уж не Кохановского ли это люди? Может обойдутся молотками, а, может, и гранаты кинут, отмечает журналист.
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