валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки

У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки
Сьогодні, 15-го листопада, (за планом РФ) поряд з Маріїнським парком збираються та марширують тітушки. Про це розповів кореспондент Дмитро Гнап у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.

«Ніби цих трьох років і не було. Тітушки знову збираються біля Маріїнського парку», - написав він. В той самий час режисер «Вавелону 13» Кляцкін Костянтин на своїй Фейсбук-сторінці також зазначив, що він помітив ті тушок та проплачених учасників мітингу на Інститутській. «Окрім проплачених стандартною 70-ти гривневою таксою учасників мітингу, з боку Інститутської до них приєдналися відверті тітушки. Ненавиджу ці обличчя. Відразу ж згадалося, як я був на цьому самому місці і в укріплення летіла граната», - написав режисер.

Водночас у Головному управлінні Національної поліції Києва заявили, що на даний момент факту порушень громадського порядку не було зафіксовано. Наразі в місті за порядком слідкують приблизно 5 тисяч правоохоронців, серед який представники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Громадян закликають зберігати спокій та не здіймати галасу. За словами поліції, наразі ситуація залишається під чітким контролем. Як відомо, раніше в ГУР Міноборони України розповідали про «російські плани» щодо підриву ситуації в Україні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
20298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13792

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Яка "ціна" навчання сільського школяра?

Чому ритуальні бої у парламенті нічого не вирішують

Блогер описал полный абсурд Крымнаша

Эксперт: шансы на получение безвиза нулевые

У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки

FT предсказывает признание Крыма российским и снятие санкций после вступления Трампа в должность

Верховна Рада ніяк не може позбавити Савченка депутатських повноважень

Две медали президентства Трампа

Рабинович: Царь святой. Это бояре плохие

У Пшонки молодшого забрали 15 тисяч гектар мисливських угідь

Рабинович: очень интересные детали

Янукович не здається

Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко

Зюганов сделал сенсационное заявление о правительстве России

Сюмар хоче, щоб СБУ зайнялася депутатами, які літають в Москву

Станислав Речинский: Третий Майдан должен быть кровавым

У Гаазі кажуть, що ситуація в Криму рівносильна міжнародному збройному протистоянню

Радев требует отмены антироссийских санкций

WSJ назвал главных кандидатов на должность госсекретаря США

Марушевська розчарувалася в уряді

 Новости за день