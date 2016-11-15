У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки

Сьогодні, 15-го листопада, (за планом РФ) поряд з Маріїнським парком збираються та марширують тітушки. Про це розповів кореспондент Дмитро Гнап у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.
«Ніби цих трьох років і не було. Тітушки знову збираються біля Маріїнського парку», - написав він. В той самий час режисер «Вавелону 13» Кляцкін Костянтин на своїй Фейсбук-сторінці також зазначив, що він помітив ті тушок та проплачених учасників мітингу на Інститутській. «Окрім проплачених стандартною 70-ти гривневою таксою учасників мітингу, з боку Інститутської до них приєдналися відверті тітушки. Ненавиджу ці обличчя. Відразу ж згадалося, як я був на цьому самому місці і в укріплення летіла граната», - написав режисер.
Водночас у Головному управлінні Національної поліції Києва заявили, що на даний момент факту порушень громадського порядку не було зафіксовано. Наразі в місті за порядком слідкують приблизно 5 тисяч правоохоронців, серед який представники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Громадян закликають зберігати спокій та не здіймати галасу. За словами поліції, наразі ситуація залишається під чітким контролем. Як відомо, раніше в ГУР Міноборони України розповідали про «російські плани» щодо підриву ситуації в Україні.
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