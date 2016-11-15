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Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев
За первые девять месяцев 2016 года больше всего автомобилей было продано в Киеве, и основные продажи пришлись на такие марки, как Рено, Шкода и Фольксваген, сообщает replyua.net со ссылкой на данные Укравтопрома.

В сообщении говорится о том, что с января по сентябрь было продано больше пятидесяти тысяч новых автомобилей в Украине. На долю Киева приходится больше тридцати процентов от общего количества проданных автомобилей – киевляне приобрели 15,8 тысяч новых легковых авто. Самой продаваемой моделью в Киеве стал Рено Логан – за девять месяцев киевляне купили 751 единиц этой модели. На втором месте оказался Фольксваген Джетта, а на третьем – Шкода Октавиа. После Киева по количеству купленных авто идет Харьковская область – здесь с начала года было продано 4,3 тысяч легковых автомобилей.

Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область с 3,5 тысячами проданных авто. В этих регионах большой популярностью пользуются такие модели, как Тойота Королла, Фольксваген Джетта и Шкода Октавиа. Одесская и Киевская область также попали в пятерку лидеров по количеству купленных автомобилей в текущем году.
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