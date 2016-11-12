Печерском суде Киева утверждают, что не давали разрешения на обыск у Шустера

В сообщении суда указывается, что он не предоставлял разрешения на проведения обыска или каких-либо других следственных действий в отношении известного телеведущего Савика Шустера – об этом передает replyua.net.
В пресс-релизе суда указывается, что второго ноября судья Владимир Карабань вынес постановление на основании рассмотрения им ходатайства следственных органов о предоставлении доступа к документам и предметам, находящихся в распоряжении кипрских компаний, также банка Республики Кипр. В документе, поданном прокурором, указывается, что его основанием служит тот факт, что эти документы и вещи касаются банковского займа, выданного Шустеру. В то же время, в заявлении Печерского суда Киева указывается, что никаких документов от следствия, направленных на получение разрешения на проведение каких-либо следственных мероприятий по месту работы и жительства Шустера, в суд не поступало.
Как сообщалось ранее, глава координационного совета «Студии Савика Шустера» заявил, что на программу и лиц, которые над ней работают, оказывается давление. Он также говорил, что «ему стало известно о вынесении судом постановления о проведении обыска у Шустера дома и на телеканале, где снимается передача».
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