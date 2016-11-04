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Пользователи социальных сетей возмущены уродливыми балконами на здании в центре Киева

Пользователи социальных сетей возмущены уродливыми балконами на здании в центре Киева
Киевлянин Игорь Однополозов выложил на своей странице в социальной сети Facebook несколько фото уродливых балконов, пристроенных к одному из зданий в самом центре украинской столицы близи площади Льва Толстого – об этом сообщает replyua.net.

Однополозов отметил, что раньше на этом дореволюционном здании все балконы были маленькими, но со временем «подросли». Украинские СМИ, обратившие внимание на фото этого архитектурного уродства, объяснили этот рост балконов «раком дома последний стадии». Обшитые белой пластиковой вагонкой и бессистемно разбросанные по фасаду, эти балконы ужасно портят вид исторического киевского здания. Пользователи социальных сетей, увидевшие сообщение Однополозова и фото балконов, шутили даже, что там наверняка есть отдельный лифт. У многих киевлян, просмотревших этот пост, появился закономерный вопрос о том, насколько законно было возводить такие сооружения на фасаде исторического здания.

Увидеть воочию эти архитектурные формы можно в центре Киева – здание, облепленное уродливыми балконами с лифтом, находится прямо напротив 117 школы.

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