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В Киеве высадили необычные деревья

В Киеве высадили необычные деревья
Совсем скоро в Соломенском районе Киева появятся специальные деревья для аллергиков. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, на бульваре Лепсе, что в Соломенском районе, сотрудники КП УЗН недавно посадили гипоаллергенные тополя.

По словам коммунальщиков, это необычные деревья – не так давно селекционерам удалось вывести гибрид. Эти тополя не будут создавать пух, который часто становится причиной сильной аллергии у миллионов людей, и жители домов, расположенных, как на бульваре Лепсе, так и недалеко от него, смогут весной и летом спокойно гулять на улице и проветривать свои квартиры – аллергии точно не будет. Также коммунальщики отметили, что посадкой гипоаллергенных тополей скоро займутся и в других районе. Высадка гипоаллергенных деревьев началась по всему Киеву, и речь идет не только о тополях.

К примеру, в Пуще-Водице уже успели высадить декоративные кустарники бирючины, а также ели. В Мариинском парке недавно появились сто кустов кизильника Даммера, кроме того, коммунальщики посадили несколько десятков магоний падуболистных, - вечнозеленой культуры из семейства барбарисовых.

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