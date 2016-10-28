Хто, скільки в Києві зараз заробляє

Найбільше в столиці заробляють програмісти, веб-дизайнери та топ-менеджери, а менше всіх – співробітники держустанов і охоронці, інформує replyua.net.
За три роки середня зарплата киян зросла вдвічі і в нинішньому році склала 8 тисяч гривень. Про це журналістам розповіли в Головному управлінні статистики Києва.
За словами HR-експерта Тетяни Пашки, сьогодні більше всіх в столиці заробляють програмісти і топ-менеджери, а менше – бюджетники і охоронці. «Зарплата бюджетників починається від 2 тисяч гривень, 3-5 тисяч гривень отримують охоронці, продавці-консультанти. На зарплату в 6-7 тисяч гривень може розраховує офісний персонал, а також робітники – вантажники. 8-12 тисяч гривень отримують менеджери середньої ланки, системні адміністратори, продавці високого рівня. 12 тисяч і вище заробляють в IT-сфері. 20-25 тисяч гривень в основному отримують веб-розробники, менеджери з продажу контенту, веб-маркетологи і дизайнери».
Самі ж кияни зізнаються, що середня зарплата в столиці повинна бути не менше 10 тисяч гривень. «Я отримую близько 8 тисяч, моя дружина – трохи менше. У нас двоє дітей. Грошей вистачає, щоб одягти-взути сім'ю, оплатити компослуги, купити продукти. Щоб влітку з'їздити в Затоку, відкладали майже півроку. І це нам ще не доводилося стикатися з витратами на медицину, а розцінки там захмарні», - каже системний адміністратор Андрій.
Як зазначив президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко, навіть з урахуванням підвищення середніх зарплат накопичити на щось дороге дуже непросто. «З урахуванням колосального зростання цін при такій середній зарплаті на хороший автомобіль доведеться збирати десятиліття. Реальний відсоток, який сьогодні киянин може відкладати, - це 6% від середньої зарплати», - говорить Охріменко.
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