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Жителей Киева ждут новые штрафы

Жителей Киева ждут новые штрафы
В КГГА скоро представят новый устав Киева, и он затронет абсолютно все сферы столицы, начиная от освещения всех улиц и заканчивая правилами выгула собак.

Как передает replyua.net, сегодня об этом рассказал Алексей Резников, заместитель столичного мэра. По его словам, в новом уставе Киева ожидается множество изменений, кроме того, киевлянам придется учитывать даже различные детали, и, если не соблюсти правила, такие нарушения закончатся серьезным штрафом. К примеру, совсем скоро жители столицы не смогут застеклить балконы в том случае, если такие действия не были «одобрены» архитектором. Кроме того, «достанется» и застройщикам – совсем скоро их обязуют при строительстве предусматривать специальные места для установки сплит-систем.

По словам представителя Киевской городской государственной администрации, в уставе города также появятся нормы, гарантирующие жителям право на спокойный сон в ночное время, - будет полный запрет на фейерверки по ночам, кроме того, будет отрегулировано освещение так называемой рекламы с подсветкой, чтобы яркие огни не мешали киевлянам спать. Помимо этого, будут введены крупные штрафы за несоблюдение норм благоустройства Киева.

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