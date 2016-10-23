Жителей Киева ждут новые штрафы

В КГГА скоро представят новый устав Киева, и он затронет абсолютно все сферы столицы, начиная от освещения всех улиц и заканчивая правилами выгула собак.
Как передает replyua.net, сегодня об этом рассказал Алексей Резников, заместитель столичного мэра. По его словам, в новом уставе Киева ожидается множество изменений, кроме того, киевлянам придется учитывать даже различные детали, и, если не соблюсти правила, такие нарушения закончатся серьезным штрафом. К примеру, совсем скоро жители столицы не смогут застеклить балконы в том случае, если такие действия не были «одобрены» архитектором. Кроме того, «достанется» и застройщикам – совсем скоро их обязуют при строительстве предусматривать специальные места для установки сплит-систем.
По словам представителя Киевской городской государственной администрации, в уставе города также появятся нормы, гарантирующие жителям право на спокойный сон в ночное время, - будет полный запрет на фейерверки по ночам, кроме того, будет отрегулировано освещение так называемой рекламы с подсветкой, чтобы яркие огни не мешали киевлянам спать. Помимо этого, будут введены крупные штрафы за несоблюдение норм благоустройства Киева.
Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter