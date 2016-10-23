Киевские врачи провели уникальную операцию

Хирурги из киевского Института сердца провели уникальную операцию: уже второй раз за последние месяцы они провели пересадку механического сердца больному пациенту. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», на днях хирурги успешно прооперировали Людмилу Филяренко, тридцатилетнюю жительницу Кропивницкого.
У женщины было тяжелейшее заболевание – дилатационная кардиомиопатия, и за несколько месяцев сердце пациентки увеличилось в размерах ровно в четыре раза. Руководил операцией Борис Тодуров, известный кардиохирург в Киеве. Также ему ассистировали немецкие специалисты, которые предоставили тяжело больной пациентке механическое сердце. По словам кардиохирурга, операция заняла около четырех часов, и в настоящий момент пациентка уже идет на поправку. Жительницу Кропивницкого уже поставили на ноги, однако женщине предстоит пройти двухмесячный курс реабилитации.
Деньги на пересадку сердца собирали всей страной, однако всю сумму собрать пока не удалось, но немецкие врачи сделали операцию «в долг», поскольку она была очень срочной. Пересадка сердца обошлась больнице в 118 тысяч евро. Впрочем, теперь Филяренко придется дожидаться еще одной пересадки – ей необходим донор, и с искусственным сердцем женщина не сможет вести привычный образ жизни.
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