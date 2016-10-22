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В теплосетях Киева зафиксирован пик аварийности

В теплосетях Киева зафиксирован пик аварийности
Пресс-служба КГГА сообщает, что отопительный сезон в Киеве до сих пор не может начаться из-за того, что теплосети столицы оказались в рекордно аварийном состоянии и требуют срочного ремонта – об этом передает replyua.net.

Служба сообщила, что пытаясь начать отопительный сезон, они уже отремонтировали в теплосетях Киева более девятисот повреждений, однако их намного больше. В ведомстве объяснили, что основная причина проблем – это полный износ старых металлических труб, установленных еще в советское время, которые лопаются от сильного перепада температур. КГГА сообщает, что ее сотрудникам приходится каждый день ликвидировать около сотни порывов во всех районах столицы, из-за чего многие дома оказались отрезанными от отопления.

Власти города просят граждан «с пониманием отнестись к ситуации», поскольку отремонтировать быстро такое количество поломок очень сложно – на ремонт каждой уходят почти сутки. Кроме того в КГГА пообещали, что если отсутствие отопления продлиться дольше, чем одни сутки, плата за него начисляться не будет. Также представитель службы объяснил, что все эти ремонтные работы не были сделаны до начала отопительного сезона потому, что счета предприятий, осуществляющих ремонт теплосетей, длительное время были заблокированными.

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