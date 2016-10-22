В киевском метрополитене появятся современные японские вагоны

Весной 2017 года в столичной подземке появятся новые комфортабельные вагоны, которые предоставит японская компания ITOCHU. Как передает replyua.net cо ссылкой на Интерфакс-Украина, уже через несколько месяцев в Киевском метро будут ездить 15 модернизированных вагонов.
В пресс-службе КГГА накануне сообщили, что производителем современных вагонов является японская компания со штаб-квартирой в Токио, и торговый дом ITOCHU входит в крупнейшую пятерку японских торговых домов. По словам Ильи Сагайдака, благодаря сотрудничеству с японцами, столичный метрополитен получит 15 современных вагонов уже весной будущего года, и эти вагоны «умеют» экономить до сорока процентов электроэнергии. Поскольку в следующем году метрополитен станет платить по новым тарифам за электроэнергию (в 3,5 раза больше), совместный японо-украинский проект становится очень актуальным, добавил Сагайдак.
Также заместитель главы КГГА рассказал, что готовится еще один проект рекуперации, и его реализуют за счет гранта от японской Организации по разработке энергетических технологий. Уже были проведены переговоры с представителями организации, и новый проект позволит сэкономить до восьми процентов энергозатрат киевской подземки.
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