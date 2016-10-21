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В жилых домах Киева так и не начался отопительный сезон

В жилых домах Киева так и не начался отопительный сезон
Около трехсот жилых домов Киева пока имеют некоторые проблемы с отоплением, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Накануне состоялось заседание антикризисного штаба по вопросам подготовки к отопительному сезону, и Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА, заявил, что тепло пока не дали в 300 жилых домов Киева. По словам Пантелеева, жилищно-коммунальная инспекция уже начала проверку тех жилых домов, где имеются проблемы с подачей тепла. Как стало известно, коммунальщики пока не могут отрегулировать поставки тепла в эти объекты из-за различных повреждений теплосетей. Более того, о таких повреждениях становится известно каждый день – около 50 повреждений в сутки в разных районах столицы.

При запуске теплоносителей, подчеркнул Пантелеев, сети не выдерживают и случаются аварии. Аварийным бригадам дается ровно один день на устранение всех повреждений. Во всех домах, где имеются проблемы с подачей тепла, заверил Пантелеев, будут проведены проверки в самое ближайшее время.

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