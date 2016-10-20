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Зоопарк Киева может стать членом Европейской ассоциации зоопарков

Зоопарк Киева может стать членом Европейской ассоциации зоопарков
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов определила Киевский зоопарк кандидатом в постоянные члены, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Нужно отметить, что зоопарк столицы лишился своего членства в этой организации несколько лет назад, однако теперь он получил дополнительный шанс.

Ассоциация насчитывает 340 аквариумов и зоопарков из 41 государства. По словам Кирилла Трантина, директора столичного зверинца, он гордится тем, что еще несколько месяцев назад проводилась очередная проверка представителей ассоциации, и зоопарк ее выдержал. «В Киеве побывала комиссия, в которую также входили представители зоопарка Берлина. Мы смогли дать четкие ответы на 98 требований и вопросов, и теперь зоопарк является кандидатом в члены ассоциации. В настоящий момент даже получен доступ к обмену животными с европейскими зверинцами, однако еще нужно не меньше трех лет, чтобы стать полноправным членом ассоциации», заявил Трантин.

По его словам, теперь, в первую очередь, нужно заняться реконструкцией павильона для приматов, и, как только эта проблема будет решена, зоопарк подаст заявку в ассоциацию.

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