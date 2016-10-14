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Нова політична сила в Україні хоче повернути ядерну зброю

Нова політична сила в Україні хоче повернути ядерну зброю
Громадська організація Цивільний корпус «Азов» сформувала нову політичну партію, яка має назву «Національний корпус». Як повідомляє replyua.net, дане рішення було прийнято під час першого урочистого з’їзду партії 14-го жовтня у Києві. «За» проголосувало 284 з292-х делегатів. П’ятеро представників проголосували «проти».

Новоутворена партія «Національний корпус» створена шляхом об’єднання партій «Громадський рух», «Патріот України» та «Чесні справи». Очолюватиме партію найближчі чотири роки позафракційний народний депутат Білецький Андрій. «Керівник нової партії «Національний корпус» Андрій Білецький під час свого виступу вніс ноту критики на адресу «Мінських домовленостей» та говорив про «капітуляцію», - написав у своєму Твіттер-акаунті один з присутніх на з’їзді кореспондентів Ян Бейтсон.

Основним напрямком роботи партії буде питання легалізації вогнепальної зброї, повернення у державну власність стратегічно-важливих підприємств та відновлення ядерного потенціалу України. Представники партії підтримують думку про те, що потрібно зменшити строк покарання у вигляді тримання за гратами на користь виправних робіт. Також партійці хочуть незабаром провести обговорення з громадою щодо повернення смертної кари.

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