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Безработным жителям Киева отказывают в субсидиях

Безработным жителям Киева отказывают в субсидиях
Если гражданин Украины не работает и при этом не зарегистрирован в центре занятости, он не может рассчитывать на получение больших жилищных субсидий. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, некоторые жители Киева уже столкнулись с тем, что в субсидиях им было отказано.

Жительница Киева Наталья сидит без работы – нигде не берут, поскольку возраст солидный, но до пенсии еще несколько лет. Недавно она решила оформить субсидии, но женщине отказали, объяснив это тем, что безработном «автоматом» начисляют два минимальных дохода – примерно три тысячи. «Доходов ноль, но вам виртуально начисляют 2900», сетует киевлянка. В Минсоцполитики объяснили, что на право получать субсидии могут претендовать лишь те безработные, которые стоят на учете, а те, кто на учете не стоит, тоже получат субсидии, но они будут минимальными.

Наталья может получать субсидии в размере 600 гривен, если сейчас за квартиру у нее выходит не меньше тысячи гривен, пояснил Виталий Музыченко, глава департамента социальной помощи. Эксперт Александр Охрименко отметил, что в соцзащите не могут проверить, работает человек или нет, поэтому ему автоматически начисляют два минимума.

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