Завтра в Киеве отопительный сезон начнется в нескольких районах

12 октября, в среду, в Киеве начался отопительный сезон – тепло стали подавать в жилые дома, однако власти столицы уже предупредили о том, что отопительный сезон будет начинаться постепенно, и сразу все жилые дома не подключат. Как сообщает replyua.net, на сайте «Киевэнерго» появилась информация о том, в каких районах тепло в домах дадут уже завтра.
В сообщении говорится о том, что сегодня после обеда тепло удалось подать только в пять процентов жилых домов столицы, завтра отопительный сезон начнется в домах Соломенского района, а также на Левом берегу. В «Киевэнерго» подчеркнули, что подключение жилых домов идет в плановом режиме, никаких осложнений с подачей тепла пока не наблюдается. Сейчас штат сотрудников компании значительно увеличился, что позволят проводить подключения быстро и повсеместно.
Стало больше работников в котельных, а также таких специалистов, как сварщиков и слесарей. Подключить отопление в жилые дома столицы «Киевэнерго» планирует в течение семи-десяти дней, если не возникнет никаких проблем. К концу следующей недели будет тепло во всех домах и объектах столицы.
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