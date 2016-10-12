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В Киеве затопляются станции метрополитена

В Киеве затопляются станции метрополитена
В Киевском метрополитене некоторые станции подтапливаются, о чем сегодня заявили в коммунальном предприятии. Как передает replyua.net, на странице Киевского метрополитена в Фейсбуке появилась информация о том, что несколько станций подземки регулярно затопляются.

В сообщении говорится о том, что только в период с января по сентябрь коммунальщики ликвидировали больше тысячи луж и больше 2,7 тысяч различных протечек, однако больше всего станций в метрополитене подтапливается на зеленой и синей ветках. В Киевском метрополитене отметили, что самое большое количество работ в этом году проводилось на «Осокорках», «Лукьяновской», «Печерской», «Лыбидской», «Олимпийской», «Героев Днепра», «Тараса Шевченко» и на «Майдане Независимости». Стоимость всех работ по устранению протечек достигла трех миллионов гривен.

Также в компании подчеркнули, что за возможными протечками следят регулярно и устраняют их по мере появления. Причиной таких протечек чаще всего становятся вибрации от движения составов, а также температурные изменения. Кроме того, на образование больших луж влияют изменения, которые происходят в грунтовых водах и в почве, отметили в метрополитене.

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