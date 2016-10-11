Руководству киевского метрополитена выдвинули подозрение в крупных хищениях

Полиция Киева подозревает руководство столичного метрополитена в крупных хищениях, и сумма может достигать шести миллионов гривен.
Как передает replyua.net, ссылаясь на РБК-Украина, в полиции считают, что руководство метрополитена состоит в сговоре с должностными лицами «Научно-производственной фирмы Турбокавитационные технологии», и с помощью этой компании должностные лица метрополитена завладели миллионами гривен. Такое подозрение руководству столичной подземки было выдвинуто Подольским районным судом Киева. В определении суда говорится о том, что в прошлом году компания смогла выиграть тендер на поставку осевых реверсных вентиляторов, которые предназначены для вентиляции тоннелей столичной подземки.
Вентиляторы были приобретены почти за шесть миллионов, однако после того, как компания получила средства, они были переведены в наличные с помощью фиктивных фирм, далее деньги между собой разделили должностные лица киевской подземки. В Подольском суде подчеркнули, что в крупной схеме по переводу и выводу миллионов были задействованы частные фирмы, в которых официально числится только по одному сотруднику. Расследование этого дела сейчас продолжается.
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