В Киеве новые автобусные маршруты

В пресс-службе КГГА сообщают о том, что в Киеве появятся новые троллейбусные и автобусные маршруты. По информации replyua.net, в столице еще в 2015 году началась программа по усовершенствованию городского транспорта, и тогда были продлены два маршрута - №42 и №73, а также появились троллейбусный маршрут №47 и автобусный маршрут №114.
В этом месяце начнется второй этап реализации большой программы, и власти Киева анонсировали появление нескольких «ночных» маршрутов в столице. В частности, появятся автобусные маршруты в разных районах города. Автобус №118 будет курсировать от метро Черниговская, через Дарницкую площадь и Борщаговскую до метро Политехнический институт. Маршрут №119 отправляется от Смолича через Севастопольскую площадь до Нижнего Вала. Автобус №500 начнет движение на улице Северной, проедет через площадь Победы и завершит маршрут на железнодорожном вокзале Центральный.
Еще один автобус №501 будет отправляться от Милославской, далее продолжит маршрут по Перова и Братиславской, конечной остановкой станет метро Лесная. Последний маршрут №502 начнет движение на проспекте Гонгадзе, проследует через проспект Свободы и Константиновскую, завершит движение на Контрактовой площади.
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