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На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото

На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото
Любители котиков в эти выходные стали свидетелями уникального мероприятия – в Украинском доме Киева выбирали самого крупного кота нашей страны. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в конкурсе могли участвовать коты любых пород, и в финал вышли 8 кошек и 16 котов.

Перед состязаниями владельцы специально подкармливали своих питомцев самыми любимыми блюдами, чтобы они весили еще больше. Однако еще до начала мероприятия многие поняли, что победителя можно даже не взвешивать - он выделялся на фоне всех остальных котов своими размерами. Главный приз ушел к владельцу мейн-куна по кличке Кекс. Кошки породы мейн-кун во взрослом возрасте могут весить 15 килограммов, и они считаются представителями крупнейшей «домашней» породы. Впрочем, организаторы, как могли, удерживали интригу.

Сначала провели конкурс среди кошек, и в нем также победила представительница породы мейн-кун по кличке Сантана. Ее вес достигает 7,8 килограммов. А вес главного победила по кличке Кекс достигает 11,6 килограммов. Кексу почти четыре года, и два года назад он уже становился победителем среди котов породы мейн-кун.

На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото
На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото
На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото

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