В Киеве начался отопительный сезон

С сегодняшнего дня «Еврореконструкция» и «Киевэнерго» начинают подачу тепла в столичные больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения по заявкам, поданным руководством этих заведений. По информации replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе киевского мэра.
Виталий Кличко дал поручение подключить к системе отопления социальные учреждения столицы с 10 октября. В сообщении пресс-службы говорится о том, что в Киеве снизилась среднесуточная температура, кроме того, Анатолий Прокопенко, заместитель директора Гидрометцентра Украины, проинформировал о том, что в Киеве ожидается резкое похолодание. Прокопенко лично распорядился и дал указание «Киевэнерго» и «Еврореконструкции» обеспечить бесперебойной подачей тепла школы, детские сады и больницы Киева, если от них поступят соответствующие заявки. В «Киевэнерго» ранее заявили, что подача тепла в жилые дома столицы будет осуществляться не раньше 17 октября.
Напомним, что раньше отопительный сезон начинался в середине октября, однако недавно правительство изменило правила подачи тепла. Согласно новым изменениям, отопительный сезон может начаться лишь в том случае, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла.
Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter