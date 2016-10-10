валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

В Киеве начался отопительный сезон

В Киеве начался отопительный сезон
С сегодняшнего дня «Еврореконструкция» и «Киевэнерго» начинают подачу тепла в столичные больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения по заявкам, поданным руководством этих заведений. По информации replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе киевского мэра.

Виталий Кличко дал поручение подключить к системе отопления социальные учреждения столицы с 10 октября. В сообщении пресс-службы говорится о том, что в Киеве снизилась среднесуточная температура, кроме того, Анатолий Прокопенко, заместитель директора Гидрометцентра Украины, проинформировал о том, что в Киеве ожидается резкое похолодание. Прокопенко лично распорядился и дал указание «Киевэнерго» и «Еврореконструкции» обеспечить бесперебойной подачей тепла школы, детские сады и больницы Киева, если от них поступят соответствующие заявки. В «Киевэнерго» ранее заявили, что подача тепла в жилые дома столицы будет осуществляться не раньше 17 октября.

Напомним, что раньше отопительный сезон начинался в середине октября, однако недавно правительство изменило правила подачи тепла. Согласно новым изменениям, отопительный сезон может начаться лишь в том случае, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла.

Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
11692

На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке

До конца этого года «Укрзализныця» полностью избавится от информации на русском языке, также русский язык полностью исчезнет с табло украинских вокзалов и с билетов на поезда, а еще власти


Свежие новости

Вегетарианство наносит вред здоровью, - ученые

В Киеве начался отопительный сезон

Павло Правий: Друг Медведчука Льоха Мочанов визнав, що брехав про «мільярд Яценюка»

Трамп пообещал посадить Клинтон после выборов

Пономарь: неозвученные результаты саммита НАТО

В США и на Гаити увеличивается число жертв урагана Мэттью

Синоптики: улучшений погодных условий не предвидится

Фидель Кастро «подвел итоги» правления Обамы и предвыборной кампании Трампа

Украина выйдет из СНГ, - Климкин

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

Багатотисячний протест в Ємені

Албания гордится честью, оказанной Ватиканом

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

В Эфиопии введено чрезвычайное положение

Адвокат назвав російську владу «піратами»

Оборонное ведомство Великобритании запросило списки всех работающих в стране иностранцев

Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

В Багдаде произошел жестокий теракт

 Новости за день