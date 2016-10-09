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Патрульный спас жизни трех киевлян, за что награжден нагрудным знаком

Патрульный спас жизни трех киевлян, за что награжден нагрудным знаком
На официальной странице МВД Украины в facebook появилась информация о том, что 23-летний патрульный из столицы Украины Слава Харченко 5 октября совершил геройский поступок. За проявленную отвагу он был награжден государственной наградой из рук министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – об этом передает replyua.net.

Пятого октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о пожаре в жилом доме украинской столицы. Харченко был одним из патрульных, которые первыми прибыли на место происшествия. Они увидели, что в одной из квартир шестого этажа случился пожар и двое взрослых и один ребенок зовут на помощь, пытаясь выбраться из дома. Харченко решил действовать, не дожидаясь приезда спасателей – пламя разгоралось все сильней, люди требовали неотложной помощи. Он стал на подоконник окна на пятом этаже, а семью попросил выйти на балкон, после этого помог им стать себе на плечи и спуститься в квартиру этажом ниже.

Полицейский заявил, что ему было очень страшно – когда он помогал людям выбраться из квартиры, держался только одной рукой, поэтому в любой момент мог сорваться. Упасть вниз могли и люди. Однако все были спасены и остались невредимыми. Харченко заявил, что не чувствует себя героем, потому что «просто сделал свою работу», однако награду принял из рук министра с гордостью, пообещав и далее служить народу Украины.

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