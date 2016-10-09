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Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото

Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото
В столице Украины сегодня прошло грандиозное спортивное мероприятие, которому не помешали проливной дождь и низкая температура воздуха.

Как информирует replyua.net, некоторое время назад на сайте Киевской государственной администрации появилось сообщение о том, что марафон состоялся, и в нем принимали участие шесть тысяч человек – любители и профессиональные спортсмены. Непогода не испугала и иностранцев – в забеге приняли участие граждане из 49 государств. На седьмом международном марафоне, проходящем в Киеве, также был замечен и глава города Виталий Кличко, который наравне со всеми бежал длинную дистанцию. В сообщении также говорится о том, что проливной дождь начался за несколько минут до начала забега, но никто не ушел.

Все средства, полученные от участников марафона дистанцией два километра будут направлены в проект «Исполни мечту». Собранные деньги организаторы направят на лечение Софии Жилин – этой девочке требуются новые операции, хотя она уже успела пройти через три десятка хирургических вмешательств. О сумме собранных средств на сайте КГГА пока не сообщается.

Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото
Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото
Киевляне бежали марафон, несмотря на холод и дождь, - фото

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