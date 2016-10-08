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Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"
На Майдані незалежності у столиці представники різних громадських організацій зібралися для протесту проти прийняття спеціального закону про мирні акції. Про це сьогодні, 8-го жовтня, повідомляє видання «Громадське», передає replyua.net.

«Однією з найважливіших загроз у цьому проекті закону – це розгін учасників протестів силовими методами, подібно до того, як діяла спецгрупа «Беркут» взимку 2014-го року», - зауважила представник «Фундації регіональних ініціатив» Криницька Наталія. Вона переконана, що нововведення, які змусить організаторів мирного протесту повідомляти про його початок за 48 годин, дадуть змогу на судовому рівні заборонити проведення такого протесту.

За час проведення акції активісти показали на прикладі акторської гри як буде виглядати справжній силовий розгін мирного протесту. Вони «перевдягнулися» в поліцію та продемонстрували приклад силових дій. Акція закінчилася «скаліченими учасниками». Активісти вважають, що на даний момент в Україні не потрібно приймати жодного закону щодо мирних акцій, оскільки це може створити серйозний резонанс в суспільстві. Представники громадських організацій переконані, що якщо запустити введення обмежень на акції, то це рано чи пізно призведе до диктатури.

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