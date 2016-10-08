Эксперты рассказали, что могут получить киевляне абсолютно бесплатно

Несмотря на дороговизну жизни, некоторые вещи украинцы могут получить, что называется, «на халяву». Как сообщает replyua.net, портал «Сегодня» решил узнать, что киевляне получают совершенно бесплатно в своем городе.
Вы удивитесь, но список оказался довольно внушительный, причем в него входит даже бесплатное питание, не говоря уже о культурной жизни и прочих удовольствиях. Оказалось, что в столице Украины каждый желающий может бесплатно учиться, к примеру, посещать курсы иностранных языков. В соцсетях можно найти группы по интересам, и участники этих групп часто собираются в киевских кафе, чтобы поговорить на иностранных языках. Обязательным условием является то, что два-три человека обязательно должны быть носителями этого языка. Кроме того, некоторые центры Киева предлагают специальные бесплатные программы по ораторскому мастерству, и один из таких центров находится на улице Владимирской.
Выставки и музеи также доступны киевлянам и гостям столицы. Приобщаться к прекрасному можно совершенно бесплатно. Один раз в месяц музеи и выставки Киева объявляют день открытых дверей. Причем, каждый музей выбирает такой день самостоятельно, и у киевлян есть возможность ходить по музеям и выставкам практически ежедневно. Информация о бесплатных днях всегда размещается на сайтах музеев. Речь идет о самых популярных музеях Киева – «Шоколадном домике», музее Александра Пушкина, Музее истории Киева.
Между походами по музеям столицы киевляне даже могут бесплатно подкрепиться. Естественно, самым простым способом «пообедать на халяву» считается поход на крупные рынки. Здесь вам и сала с колбасой отрежут на «пробу», и винограда предложат, и творожка. Различные благотворительные фонды не забывают и о самых бедных слоях населения и бездомных. Любой киевлянин, оказавшийся в затруднительном положении, может пообедать в стационарной столовой в переулке Лобачевского. Кроме того, каждый день в тридцати различных точках Киева фонды совершают авторазвозки. И не надо думать, что в очередь за вкусной колбасой, кашей и салатами стоят одни бомжи – в основном, бесплатно питаются малообеспеченные одинокие пенсионеры. Чтобы бесплатно перемещаться по Киеву, необязательно кататься зайцем на городском транспорте.
Сейчас в столице работают бесплатные маршрутки, которые возят пассажиров от торговых центров до станций метро. Существует несколько маршрутов – от торгового центра возле Московского моста до «Петровки», от супермаркета в Беличах до «Житомирской», от «Лукьяновки» - по нескольким направлениям. В Киеве бесплатно можно навести и «марафет». Многие начинающие косметологи, визажисты, мастера по наращиванию ресниц и ногтей нередко устраивают мастер-классы для всех желающих. Информацию о таких бесплатных процедурах можно найти в соцсетях. Таким способом мастера привлекают новых клиентов.
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