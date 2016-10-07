Активисты партии "Братство" с пилами и болгаркой требовали снести забор Интера в Киеве - фоторепортаж

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
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Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли
Джордж Сорос, известный меценат и финансист, сделал заявление о российском президенте. Как передает replyua.net, заявление было опубликовано сегодня на сайте фонда «Открытое общество», который
Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых