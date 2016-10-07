Активисты партии "Братство" с пилами и болгаркой требовали снести забор Интера в Киеве - фоторепортаж

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Ситуация с пропагандистским каналом Украины накаляется, возле забора ТВ постоянно дежурит охрана и полиция. Но сегодня сторонники партии "Братство" пришли с опасными инструментами. В руках пилы и болгарки с целью срезать забор Интер канала. Далее фоторепортаж с места событий.