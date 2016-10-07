Столицу и аэропорт «Киев» соединит электричка

Киевские власти не исключают, что в ближайшее время аэропорт «Киев» и столицу может соединить новая железнодорожная ветка. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление прозвучало от Сергея Майзеля во время форума Аэроконгресс-2016.
По словам главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, аэропорт «Киев», который является вторым в стране по пассажиропотоку, может быть подключен к сети киевских электричек. Майзель отметил, что в городе реализуется программа по развитию транспорта, и рассматривается проект по запуску троллейбусов до аэропорта «Жуляны», и уже в следующем году начнется строительство. Кроме того, в 2017 году будет рассмотрен проект по запуску электрички до этого аэропорта.
Майзель подчеркнул, что в «Жулянах» будет пересадочный узел, и власти города планируют создать современный хаб для перевозок пассажиров из аэропорта в столицу. Напомним, что аэропорт «Жуляны», или «Киев», является старейшим в Украине и функционирует с 1924 года. Четыре года назад аэропорт был полностью реконструирован, появилось несколько новых терминалов, включая терминал для бизнес-авиации.
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