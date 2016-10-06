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В Киеве переименовали Московскую площадь, один проспект и одну улицу

В Киеве переименовали Московскую площадь, один проспект и одну улицу
Пресс-центр Киевского горсовета сегодня завил, что орган самоуправления украинской столицы голосовал за проект постановления о смене названий нескольких объектов в Киеве. В частности, на повестке дня было переименование улицы, площади и проспекта.

Проект этого решения еще в апреле 2016 года был подготовлен и выставлен на публичное обсуждение соответствующей постоянной комиссией Киевского городского совета. Нормативный документ предусматривал переименование улицы Патриса Лумумбы, проспекта Восстания, Московской площади и Московского моста. Сегодня Киевский горсовет проголосовал за это решение, однако переименованы были все объекты, кроме моста.

Московская площадь, находящаяся в Голосеевском районе, теперь будет носить название «Демеевская площадь». Проспект Восстания, расположенный в Печерском районе столицы, теперь будет называться «проспект Соборности», а улица, носившая имя Патриса Лумумбы, теперь будет носить имя Иоанна Павла II. В сообщении пресс-центра значится, что решение Киевского горсовета должно способствовать развитию демократии в Украине и движению общества к европейским ценностям. Как известно, понтифик посещал Украину в 2001 году.

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