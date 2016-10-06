Над станцією "Героїв Дніпра" ТРЦ не будують - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко переконує, що роботи над станцією «Героїв Дніпра» спрямовані на зміцнення самої станції і ніяк не стосуються до зведення торгово-розважального центру. Про це сьогодні, 6-го жовтня, він повідомив під час свого виступу на зустрічі Київської міської ради, інформує replyua.net.
«За для уникнення подальший спекуляцій наголошую ще раз. Наразі над станцією метро «Героїв Дніпра» проводяться роботи по зміцненню самої станції та встановлення гідро ізоляторів. Це планові роботи, які потрібно виконати. Вони мають бути завершені до настання холодів», - запевняє Кличко.
Також він зазначив, що всі роботи виконує компанія «Метробуд». «Я чудово розумію, що це викликає певне незадоволення у громади, адже це заважає спокою. Проте варто ще трішки зачекати, щоб всі роботу були виконані належним чином. Повторюю ще раз: будівельні роботи по зведенню торгівельно-розважального центру зможуть бути продовжені лише в тому випадку, якщо на це погодиться громада», - каже мер Києва. Як зазначалося раніше, київські активісти заявляли, що не зважаючи на заборону Кличка щодо призупинення будівельних робіт над станцією «Героїв Дніпра», будівництво продовжується.
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