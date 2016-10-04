КГГА отблагодарила паралимпийцев иском в суд

Украинцы совсем недавно радовались за победы наших паралимпийцев в Рио и восхищались результатами, однако прошло совсем немного времени, и теперь нашим спортсменам придется отстаивать интересы в суде, поскольку Киевская государственная администрация подала иск. Как передает replyua.net, об этом рассказал Валерий Сушкевич в прямом эфире Обозревателя.
По словам президента Паралимпийского комитета Украины, КГГА подала иск в суд против общества слепых. Сушкевич пояснил, что 30 сентября проходило первое заседание, и один из чиновников КГГА хочет отобрать у слепых здание их общества, которое находится прямо в центре столицы. Президент отмечает, что это здание более полувека назад возводилось не на государственные средства, а членами общества слепых за их собственные деньги.
Первый суд общество проиграло, заявил Сушкевич, также оно проиграло и апелляцию, и теперь все ждут кассационного суда. Президент рассказал, что думают поэтому поводу паралимпийцы – будут до конца отстаивать свои интересы. Остальные спортсмены уже заявили, что берут дело под личный контроль и не допустят произвола. В этом здании также находится редакция СМИ для незрячих, уточнил Сушкевич.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter