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КГГА отблагодарила паралимпийцев иском в суд

КГГА отблагодарила паралимпийцев иском в суд
Украинцы совсем недавно радовались за победы наших паралимпийцев в Рио и восхищались результатами, однако прошло совсем немного времени, и теперь нашим спортсменам придется отстаивать интересы в суде, поскольку Киевская государственная администрация подала иск. Как передает replyua.net, об этом рассказал Валерий Сушкевич в прямом эфире Обозревателя.

По словам президента Паралимпийского комитета Украины, КГГА подала иск в суд против общества слепых. Сушкевич пояснил, что 30 сентября проходило первое заседание, и один из чиновников КГГА хочет отобрать у слепых здание их общества, которое находится прямо в центре столицы. Президент отмечает, что это здание более полувека назад возводилось не на государственные средства, а членами общества слепых за их собственные деньги.

Первый суд общество проиграло, заявил Сушкевич, также оно проиграло и апелляцию, и теперь все ждут кассационного суда. Президент рассказал, что думают поэтому поводу паралимпийцы – будут до конца отстаивать свои интересы. Остальные спортсмены уже заявили, что берут дело под личный контроль и не допустят произвола. В этом здании также находится редакция СМИ для незрячих, уточнил Сушкевич.

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