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В киевском парке начинается капитальный ремонт

В киевском парке начинается капитальный ремонт
Ровно за один месяц компания «Киевзеленстрой» установит забор в Святошинском районе, вокруг парка «Совки». Как сообщает replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе депутата Киевсовета Татьяны Мелиховой. По ее словам, работы по капитальному ремонту парка были запланированы еще давно, однако разрешение «Киевзеленстрою» дали лишь две недели назад.

Мелихова подчеркнула, что за это время руководство компании уже успело приобрести заборные столбы, и они будут установлены по периметру парка «Совки» в самое ближайшее время. Кроме того, подчеркивает депутат, забор вокруг парка будет построен всего за месяц, и в проекте капитального ремонта парка предусмотрено возведение металлических ограждений для того, чтобы на территорию парка перестал заезжать автотранспорт. В последнее время из-за постоянного движения транспорта в парке были разрушены дорожки, повреждены клумбы и зеленые насаждения.

После того, как забор будет установлен, автомобили больше не смогут заезжать на зеленую территорию, отметила Мелихова. В планах руководства «Киевзеленстрой» также создание спортивной и детской площадок. В течение ближайшего времени будут реконструированы аллеи и дорожки, модернизировано наружное освещение, а также система полива.

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