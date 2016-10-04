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До кінця тижня у Києві посилили охорону порядку

До кінця тижня у Києві посилили охорону порядку
Під час засідання парламенту та проведення заходів, у які беруть участь декілька десятків і більше осіб забезпечувати громадський порядок будуть більш ніж 1.5 тисячі київських поліцейських та декілька сотень військовослужбовців Нацгвардії України. Про це сьогодні, 4-го жовтня, розповідає прес-центр Головного управління Національної поліції Київської області, передає replyua.net.

«На протязі кількох наступних днів посилені поліцейські наряди будуть нести свою службу не тільки в кварталах уряду та на ділянках проведення масових заходів, а й на територіях, які знаходяться поблизу них: парки, транспортні зупинки, станції метро тощо. Головна задача поліції – запобігти утворенню провокаційних ситуацій», - зазначається у інформаційному листі.

В той самий час поліція Києва просить мешканців та гостей столиці притримуватися норм поведінки, не порушувати закон та громадський порядок. Варто зауважити, що сьогодні з самого ранку під стінами Верховної Ради України зібралося декілька десятків мітингувальників. Їхні вимоги так і не вдалося зрозуміти. Нацполіція також застерігає киян про застосування радикальних заходів у разі порушення громадського спокою.

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