Разыскивается водитель, сбивший в Киеве девочку и скрывшийся с места происшествия (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на сайте «Сегодня.ua» было опубликовано видео ужасного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Киеве вчера во второй половине дня – водитель сбил девочку-подростка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Весь инцидент был отснят на видео случайным свидетелем ДТП – водитель парковался возле места происшествия с включенным видеорегистратором. На видео видно, как в 15:56 вчера на улице Колюбинского девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль «Киа Черато» темного цвета с номерами АА 4941 СВ на большой скорости двигался по проезжей части и сбила пешехода. Транспортное средство не остановилось и поехало дальше в сторону Львовской площади. Свидетелем инцидента стали множество человек, в том числе родители девочки – это также видно на видео.
Пострадавшая была доставлена в больницу с многочисленными травмами. Как сообщает «Сегодня.ua» девочка сейчас находится в хирургическом отделении реанимации больницы «Охмадет». Водителя и машину все еще разыскивают.
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