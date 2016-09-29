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В центре Киева могут образоваться новые острова

В центре Киева могут образоваться новые острова
В Ассоциации рыболовов Украины заявили о том, что Днепр в Киеве обмельчал настолько, что в некоторых местах глубина достигает всего 10 или 20 сантиметров, и совсем скоро в центре столицы могут образоваться небольшие острова на Днепре.

Как сообщает replyua.net, сотрудники ассоциации отметили, что в акватории Киева за последнее время появилось больше пяти десятков мелей, и совсем скоро они могут превратиться в небольшие острова. Эксперты отметили, что это никак не связано с глобальным потеплением или другими природными явлениями, и Днепр мельчает из-за халатности людей. В частности, земснаряды на добычу песка сейчас работают практически во всех районах, однако они не используются в работе по расчистке наносов песка.

В ассоциации рассказали, что между мостом Патона и мостом Метро образовались отмели, которые можно увидеть с берега. Завтра здесь пройдет конференция, на Днепровской набережной возле «Основателей Киева». Создавшуюся проблему будут обсуждать представители Национальной экологической Рады, Киевсовета, «Плесо», а также Министерства природы. Также на конференции будут присутствовать представители Ассоциации рыболовов Украины.

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