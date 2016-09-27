Хто замінував Roshen у Києві?

Наразі правоохоронні органи займаються перевіркою інформації щодо можливого мінування кондитерського виробничого приміщення та магазинів компанії «Рошен» у місті Київ. Про це сьогодні, 27-го вересня, розповідає прес-центр Головного управління Національної поліції Київської області, інформує replyua.net.
Невідомий написав електронного листа до Служби безпеки України минулої ночі про нібито заміновані приміщення «Roshen». До фабрики та магазинів прибули слідчо-оперативні групи поліції, експерти по вибухівці, рятувальники та кінологи. «На даному етапі правоохоронці перевіряють всі об’єкти нерухомості та прилеглу територію до них. Вже було опрацьовано значну кількість приміщень, проте вибухівки чи підозрілих предметів виявлено не було», - зазначили в повідомленні.
Всі дані за цим фактом було внесено до відповідного реєстру згідно до вимог діючого законодавства України. Після завершення всіх процедур перевірки буде прийняте процесуальне рішення. В той самий час правоохоронні органи займаються пошуком особи, яка повідомила про факт мінування. Наразі тривають слідчі дії. Поліція припускає, що це черговий обман та вияв хуліганства. Але про це остаточно можна буде говорити після завершення всіх оперативних дій.
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