Стало известно, где пройдет церемония открытия Евровидения-2017

Церемонию открытия конкурса Евровидение-2017 организаторы планируют провести на территории Софийского собора в Киеве. Как передает replyua.net, такая информация сегодня была озвучена на телеканале UA: Первый.
Решение о проведении церемонии открытия возле Софийского собора было принято во время рабочей встречи представителей Национальной телекомпании Украины, Европейского вещательного союза, Киевской городской администрации и города Стокгольм, где конкурс проходил в мае текущего года. За рубежом Софийский собор знают очень хорошо, поскольку этот объект занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Алексея Резникова, заместителя председателя Киевской городской администрации, Софийский собор больше не является действующим храмом, и на его территории расположился только музей, и поэтому организаторы конкурса никак не нарушат религиозные чувства всех верующих.
Во время церемонии открытия возле Софийского собора установят огромные экраны, чтобы все желающие смогли посмотреть мероприятие в режиме онлайн. Напомним, что церемонию открытия обычно устраивают ровно за шесть дней до финала конкурса, в воскресенье. В церемонии участвуют все участники стран, которые представлены на конкурсе, а также первые лица города и организаторы Евровидения.
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