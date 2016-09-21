Киевляне прекратили платить за электричество

Долг жителей и предприятий Киева за электричество растет с каждым месяцем, и тысячи потребителей продолжают накапливать задолженность перед коммунальными предприятиями. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Киевэнерго», с начала текущего года задолженность жителей Киева увеличилась почти в полтора раза и сейчас достигает 889 миллионов гривен.
В компании отмечают, что самый большой рост задолженности был зафиксирован не среди обычных потребителей, а у предприятий жизнеобеспечения столицы коммунальной формы собственности. Также очень высокие долги у населения и организаций, финансирование которых идет из городского бюджета. Эти потребители по состоянию на 1 сентября суммарно задолжали больше 660 миллионов гривен, а задолженность только одного Киевводоканала возросла с начала текущего года на 206 миллионов и достигла 375 миллионов гривен.
Киевляне тоже не торопятся платить за свет, и с начала года суммарная задолженность увеличилась еще на 25 миллионов и на первое сентября достигла 223 миллионов. Причем долги растут в одинаковых процентах по всем столичным районам, подчеркнули в компании.
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