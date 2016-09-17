Чому Луценко і Аваков відмовилась говорити з Лещенком?

Керівник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовилися проводити бесіду щодо боротьби з корупцією спільно з депутатом Верховної Ради від «Блока Петра Порошенка» Сергієм Лещенко, який декілька днів тому став центром «квартирного скандалу». Про це сьогодні, 17-го вересня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Сарган Лариса, передає replyua.net.
Варто зазначити, що обговорення стосовно проблем з корупцією в Україні було заплановано на форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) у Києві. «Генеральний прокурор України Юрій Луценко разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим відмовилися приймати участь у обговоренні на тему «Боротьба з корупцією в Україні» у зв’язку з «моральних поглядів», оскільки третім учасником обговорення мав бути народний депутат Сергій Лещенко. Глави державних відомств вирішили, що це буде аморально та принципово відмовилися», - зазначила прес-секретар ГПУ.
В той самий час вона наголосила, що відмовляючись від участі у бесіді, генпрокурор Юрій Луценко сказав: «Обговорювати проблему корупції в Україні спільно з народним депутатом Сергієм Лещенко вважаю неправильним та недоречним». Нагадуємо, що на початку вересня поточного року Лещенко повідомив, що придбав собі квартиру в центрі Києва, вартість якої перевищує 7 мільйонів гривень.
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