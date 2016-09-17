Минулої ночі невідомі пікетували будівлю посольства РФ у Києві (ВІДЕО)

Минулої ночі в Києві пікетували посольство Росії. Невідомі люди викрикували антиросійські гасла та використовували піротехніку для «штурму» дипломатичної будівлі. Як повідомляє replyua.net, таке відео з’явилося сьогодні, 17-го вересня, в мережі Інтернет на декількох ресурсах майже одночасно.
Учасники акції у масках використовували піротехнічні засоби, з допомогою яких вони «обстріляли» будівлю посольства РФ. В той самий час двоє невідомих також з прихованим обличчям тримали в руках розгорнутий плакат з написом «Російські свині, сьогодні вам буде феєрверк, а завтра прийдуть Гради». Цікавий факт, що дана будівля на Повітрофлотському проспекті вже деякий час не використовується, тим паче опівночі. Тому російським представникам навряд чи вдалося побачити це послання до них.
Декілька представників мас-медіа були попереджені про те, що має відбутися цей «захід». Саме тому під час акції на місці події з’явилося кілька знімальних груп. На даний момент немає жодної інформації про те, хто саме був автором та виконавцем пікету. За припущеннями деяких громадян, це могли бути місцеві активісти. Також за неофіційними даними стало відомо, що акцію провели представники того ж самого відомства, які найняли «тітушок» аби показати «антиросійське налаштоване українське суспільство».
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