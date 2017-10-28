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Журналіст: люди не дали замовчати харківську історію, а от з Івано-Франківськом біда

Журналіст: люди не дали замовчати харківську історію, а от з Івано-Франківськом біда
За словами журналіста Павла Казаріна, вся Україна чула про трагедію у Харкові, коли молода дівчина задавила своїм «Лексусом» шістьох осіб. Ця історія потрапила у всі ЗМІ, тим часом у Івано-Франківську маємо не менш кричущий випадок, про який мало хто говорить, - інформує replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, у той же час в Івано-Франківську суддя апеляційного суду Олександр Васильєв, який до цього займав аналогічну посаду в Донецькому апеляційному суді, показує чудеса юридичної казуїстики. Зокрема, у цьому місті патрульні запинили авто, яким керував нетверезий Михайло Ільницький. Чоловік виявився колишнім співробітником міліції та братом прокурора. Ільницький поводився неадекватно, у результаті чого його довелось затримати.

Суддя вирішив, що Ільницький не був п’яним – для цього йому було достатньо свідчень родичів. Записи з камер Васильєв навпаки проігнорував. У результаті вийшло, що патрульні неправі і їх треба судити, а Ільницького відпустити. Виявляється, варто дочекатись поки такий водій когось вб’є, а до того можна кататись п’яним і тобі за це нічого не буде, навіть прав не позбавлять. Харківську історію не вдалось замовчати завдяки суспільному резонансу, але ці люди щиро сподіваються, що Івано-Франківськ ніхто не помітить, - зауважує журналіст.
Журналіст: люди не дали замовчати харківську історію, а от з Івано-Франківськом біда
Журналіст: люди не дали замовчати харківську історію, а от з Івано-Франківськом біда
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