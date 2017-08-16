В Ивано-Франковске найдено захоронение жертв НКВД

Возле центрального городского озера в Ивано-Франковске обнаружено массовое захоронение людей – не менее 50 тел было обнаружено во время прокладывания электрического кабеля.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, к раскопкам приступили ученые коммунального предприятия «Память». В траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта. Среди них встречаются элементы женской и детской одежды. В этом районе в сороковых годах прошлого века хоронили жертв нацистского и коммунистического режимов.
Как отмечает источник, исследователи предполагают, что в общей могиле были похоронены жертвы НКВД, не менее 50 человек. Василий Тымкив, руководитель предприятия «Память», заявил о том, что в сороковых годах для массовых могил выбирали определенную местность – с углублениями и рвами, поскольку для таких захоронений никогда не выкапывались очень глубокие ямы.