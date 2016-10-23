Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Представители немецкой компании Leoni AG заложили капсулу по строительству предприятия в Ивано-Франковской области, городе Коломыя, сообщает replyua.net со ссылкой на Дмитрия Романюка, главы департамента Ивано-Франковской областной государственной администрации.
На своей странице в Фейсбуке Романюк сообщает о том, что компания из Германии специализируется на выпуске автомобильной проводки и кабелей. По его словам, речь идет о самой крупной инвестиции в Украину за последнее время, поскольку предприятие позволит обеспечить рабочими местами около восьми тысяч человек. Романюк подчеркнул, что инвестор построит завод уже к лету будущего года, а через четыре года в этой компании будут трудиться около восьми тысяч украинцев.
Глава департамента также отмечает, что строительство предприятия является отличным примером того, что Украина привлекает иностранных инвесторов, причем самых крупных. Напомним, что ранее в Белой Церкви открыли завод по производству минеральных удобрений. Кроме того, ранее Украина также договорилась с одной из крупнейших компаний о строительстве предприятия, которое будет производить ядерное топливо.
Горячая тема: Скончалась одна из самых красивых актрис Украины
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter