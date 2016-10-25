В Хмельницкой области появится солнечная электростанция

На месте выработанного карьера неработающего кирпичного завода в Деражне Хмельницкой области началось строительство солнечной электростанции, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу городского совета Деражни. Площадь территории солнечной электростанции будет составлять восемь гектаров, и, согласно проекту, на этом участке будет размещаться энергогенерирующий объект – электростанция будет использовать потенциал солнечной энергии.
В пресс-службе подчеркнули, что реализация такого масштабного проекта в будущем получит множество преимуществ, прежде всего, речь идет об улучшении экологической ситуации в Хмельницкой области. После возведения солнечной электростанции резко сократится уровень загрязнения воды и воздуха за счет уменьшения объема использования энергии атома и углеродного топлива. Строительство станции также поможет привлечь инвестиции из-за рубежа и развивать в области так называемый зеленый туризм, подчеркнули в пресс-службе городского совета.
Напомним, что ранее в Кировоградской области управление Государственной архитектурно-строительной инспекции приняло в эксплуатацию фотогальваническую электростанцию. Солнечная электростанция теперь работает в селе Ивановка Кировоградской области.
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