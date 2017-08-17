Президент задовольнив вимоги кримських активістів

Як інформує replyua.net, кадровий склад Представництва президента України у Криму зазнав змін, - про це повідомив на власній сторінці в соціальній мережі глава держави Петро Порошенко.
Так, ЗМІ неодноразово повідомляли про безстрокові акції протесту, які влаштовували активісти під будинком Представництва президента України в Криму. Зокрема, однією з причин цього слугувала відмова очільниці Представництва Наталії Попович виконувати свої прямі обов’язки, у тому числі – здійснювати прийом громадян. Відтак, сьогодні Представництво отримало нового голову – ним став Борис Бабін.
Як наголошує президент, новопризначений чиновник є юристом за освітою та має високі професійні якості, є фахівцем у сфері міжнародного права, доказом чого стала його робота у Мін’юсті. Зокрема, Бабін відзначився тим, що працював з ЄСПЛ з питань захисту прав переміщених осіб. Президент наголосив, що пріоритетною сферою роботи Представництва повинна стати допомога кримськотатарському народу. Вже зараз розробляються відповідні зміни до нормативною бази, які б дозволити виокремити цю роботу і покласти її на першого заступника Представника президента в Криму. До речі, ця посада теж не залишилась вакантною – її відсьогодні займає Ізет Гданов.